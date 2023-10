Usa. Scalise, nominato dai repubblicani 2 giorni fa si ritira dalla corsa a Speaker della Camera

Una parte dei repubblicani appena due giorni fa lo aveva nominato per la corsa a Speaker della Camera ma Steve Scalise ha capito che la componente trumpiana non lo avrebbe mai votato ed ha gettato la spugna



Steve Scalise si è ritirato dalla corsa a Speaker della Camera. I repubblicani lo avevano solo nominato nei giorni scorsi ma l’italoamericano ha capito che non sarebbe riuscito a raccogliere i 217 voti necessari per l’approvazione in aula. Il passo indietro di Scalise a sole 24 ore dalla sua nomina lascia la Camera senza uno speaker e i repubblicani spaccati.

La vittoria alla nomination a Speaker di Scalise era arrivata con una votazione a porte chiuse, ottenendo appena 113 voti, superando di un soffio il deputato Jim Jordan dell’Ohio, presidente della Commissione Giustizia e favorito dell’estrema destra, che aveva raccolto 99 preferenze, ma Jim Jordan, uomo forte di Trump aveva subito detto che la sua corrente non lo avrebbe mai votato.

I repubblicani che si riuniranno nelle prossime ore per individuare un candidato. rimangono spaccati e al momento, non si intravede una fine nella battaglia interna al partito, con il Congresso. paralizzato, situazione che non dispiace all’ala trumpiana il cui obiettivo è proprio questo per mettere in difficoltà Joe Biden.