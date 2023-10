Usa. Vicepresidente Harris: “Non invieremo truppe di combattimento in Israele o a Gaza”

Gli Stati Uniti non hanno “alcuna intenzione né alcun piano di inviare truppe da combattimento in Israele o a Gaza”

Lo ha detto ieri sera la vicepresidente americana Kamala Harris in un’intervista al programma tv 60 Minutes della Cbs. Harris ha anche specificato che gli Usa stanno fornendo allo Stato ebraico consulenza, attrezzature e sostegno diplomatico. “Israele senza alcun dubbio ha il diritto di difendersi. Detto questo, è molto importante che non vi sia alcuna confusione tra Hamas e i palestinesi. Le regole della guerra devono essere rispettate e devono arrivare aiuti umanitari”, ha aggiunto la Harris. La vicepresidente Usa ha ribadito anche che l’America vuole evitare che il conflitto si inasprisca, tornando ad avvertire l’Iran di non farsi coinvolgere.