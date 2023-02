Video dal fronte: come i soldati russi assaltano un furgone dell’esercito ucraino – IMMAGINI FORTI

Un video arrivato dal fronte ci ricorda quanto sia tremenda e crudele la guerra che si sta combattendo in Ucraina: un furgone che stava forse trasportando armi e rifornimenti alle posizini dell’esercito ucraino viene assaltato dai militari russi, i soldati ucraini vengono uccisi. Si sconsiglia la visione ad un pubblico impressionabile

La guerra è sinonimo di morte, sempre, e per questo non se ne dovrebbe mai parlare a cuor leggero o con facili slogan. In un nuovo video arrivato dal fronte del Donbass, ripreso dalla telecamera montata sulla divisa di un soldato russo, è immortalato il tremendo assalto ad un furgone dell’esercito ucraino. E’ un filmato crudo – per quanto minimamente editato – che mostra con tremenda fedeltà cosa è la guerra.

Il furgone portava probabilmente armi e rifornimenti alle posizioni ucraine, l'equipaggio è stato ucciso dai militari russi.