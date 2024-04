Video shock. Polizia Usa uccide afroamericano con 96 colpi, fermato perché senza cintura di sicurezza

Un Video shock cmostra un altro caso di violenza delle forze dell’ordine americane: agenti in borghese sparano 96 colpi in 42 secondi durante un controllo stradale uccidendo un automobilista afroamericano di 26 anni, , fermato perché senza cintura di sicurezza

Le immagini del 21 marzo scorso, riprese a Chicago, dalla bodycam di un poliziotto e diffuse solo ora, mostrano i poliziotti che hanno aperto il fuoco contro Dexter Reed, che secondo la versione fornita degli agenti, ancora da accertare, si sarebbe rifiutato di uscire dal veicolo e avrebbe sparato per primo ferendo un agente.

I cinque agenti di un’unità tattica che si trovavano a bordo di un veicolo della polizia senza contrassegni hanno circondato il Suv guidato da Dexter Reed, sembra per non aver indossato la cintura di sicurezza. Il video mostra il conducente che abbassa brevemente un finestrino, poi lo alza e si rifiuta di uscire dall’auto quando arrivano altri agenti, urlando comandi ed estraendo le armi. Il ‘Civilian Office of Police Accountability’ ha affermato che secondo le indagini preliminari Reed ha sparato per primo, ferendo un agente nel quartiere di Humboldt Park. Poi quattro agenti hanno risposto al fuoco, esplodendo 96 colpi.

Gli spari però sono continuati anche dopo che “Reed è uscito dal suo veicolo ed è caduto a terra”, ha ammesso l’ufficio preposto ad accertare la responsabilita’ delle forze dell’ordine, rilasciando il filmato della telecamera indossata da uno degli agenti, le chiamate ai servizi di emergenza e i rapporti della polizia. Il video offre una prospettiva più completa rispetto a quella inizialmente riferita dalla polizia il mese scorso e ha indotto la famiglia a mettere in discussione il suo operato, suscitando anche la rabbia della comunità afroamericana di Chicago, che ha cercato di assalire la stazione di polizia. I quattro agenti accusati di aver sparato a Reed – uno dei quali 23enne alle prime armi – sono in congedo amministrativo per 30 giorni.