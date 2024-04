Cina risponde duramente a Usa: non accettiamo pressioni o critiche sui legami con la Russia

Pechino non ha gradito le minacce americane sui suoi rapporti con Mosca, che considera interferenza agli affari interni ed ha risposto duramente



La Cina ha detto molto chiaramente che non accetterà “critiche o pressioni” sui suoi legami con la Russia, dopo che Washington ha avvertito che riterrà Pechino responsabile se Mosca dovesse ottenere guadagni in Ucraina. “Cina e Russia hanno il diritto di impegnarsi in una normale cooperazione economica e commerciale”, ha replicato sul punto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo che questo tipo di cooperazione non dovrebbe essere ostacolato e la Cina non accetta critiche o pressioni”.