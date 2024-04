Ucraina: continua l’avanzata dell’esercito russo che conquista il villaggio Pervomayske

Non si ferma l’avanzata delle truppe russe che hanno conquistato il villaggio di Pervomayske, nella regione ucraina di Donetsk

Lo riporta Ukrainska Pravda, citando il canale Telegram ‘Deep State’. I combattimenti per il villaggio erano in corso da un anno e mezzo, dall’agosto 2022, ma i russi come ormai prassi radono al suolo le città e le conquistano: “Il nemico è riuscito a sfondare le difese del 59° battaglione di fanteria e ha occupato completamente Pervomaiske”, si legge nel messaggio, “purtroppo i nostri difensori, in particolare i ragazzi della gloriosa 59ª Brigata meccanizzata, che si sono aggrappati disperatamente a ogni scantinato e hanno tenuto la linea anche quando sono stati completamente circondati, hanno pagato un prezzo altissimo”.