video shock – Soldati russi tagliano orecchio a  terrorista dell’attacco a Mosca e glielo fanno mangiare

Si tratta di no dei quattro autori materiali dell’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca, arrestato dopo la fuga

Il video è stato pubblicato sui social media e rilanciato dai canali Telegram del media indipendente russo Meduza e del sito bielorusso Nexta e mostra uno dei soldati russi che sopo l’arresto. taglia l’orecchio destro del terrorista e lo costringe a mangiarlo. L’autenticità del video, così come il suo collegamento con gli arresti per la strage a Mosca, non sono verificabili al momento in maniera indipendente.

Meduza scrive che il breve video è stato diffuso da canali Telegram russi: “La registrazione di 24 secondi mostra un uomo in abiti mimetici che tiene l’arrestato a terra, poi gli punta un coltello all’orecchio destro e ne taglia un pezzo. Quindi l’ufficiale tenta più volte di mettere il pezzo di orecchio tagliato nella bocca del sospetto terrorista, dopodiché lo colpisce in faccia”.Infine c’è un breve estratto del suo interrogatorio dopo la medicazione dell’orecchio.