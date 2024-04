Video shock. Stazione Termini Roma: borseggiatrici pestano   a sangue una donna sulla metro

Il video shock è stato pubblicato dal profilo Instagram Welcome to Favelas e mostra una donna pestata a sangue su un vagone della metro nella Stazione Termini, a Roma, da un gruppo di borseggiatrici

Il pestaggio è avvenuto nella giornata di ieri venerdì 5 aprile nella stazione termini di Roma. La vittima sarebbe stata aggredita per essersi opposta al borseggio. Appena pochi giorni fa sui social era stato pubblicato un video in cui si vedeva un gruppo di borseggiatrici circondare e minacciare un turista. E’ invece di ieri la notizia della sesta condanna per una borseggiatrice che dovrebbe scontare una pena detentiva di 20 anni, ma non è mai stata in carcere a causa di 6 gravidanze consecutive.