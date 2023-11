Il Washington Post e Der Spiegel pubblicano nuove informazioni sul raid dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 ” che sarebbero stati coordinati da un alto ufficiale militare ucraino

Secondo le nuove informazioni raccolte dal Washington Post e Der Spiegel, i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2″ sono stati fatti esplodere con quattro esplosioni in alto mare nel settembre 2022 con un attacco coordinato da un alto ufficiale militare ucraino”. Nel marzo 2023, gli investigatori svedesi, danesi e tedeschi avevano già concluso che si trattava di un “atto di terrorismo internazionale” poiché resti di esplosivo erano stati trovati negli oleodotti. Funzionari statunitensi suggeriscono ora che l’attacco sia stato effettuato da un gruppo filo-ucraino.

Secondo diversi media come die Zeit, i canali ADR e SWR, una barca a vela e a motore ha lasciato il porto di Rostock, nel nord della Germania, all’inizio di settembre 2021 ed è stata avvistata vicino all’isola danese di Christiansø. Secondo questi media, a bordo c’era un gruppo di sei persone composto da uno skipper, due subacquei con i loro due assistenti e una donna per un’eventuale assistenza medica. Questa barca sarebbe stata noleggiata da una società con sede in Polonia e di proprietà di ucraini. Una successiva perquisizione dell’imbarcazione ha rivelato tracce di esplosivo, il che potrebbe suggerire che i subacquei potrebbero aver piazzato gli esplosivi che hanno danneggiato entrambe le condutture.

La Reuters dopo queste investigazioni ha scritto: “Secondo quanto riferito, il presidente Volodymyr Zelensky era stato tenuto da parte e non era a conoscenza di questa operazione”.