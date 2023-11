Aperta la prevendita  “Dixmude 100 – sugli oceani del cielo ” in scena dal 14 al 17 Dicembre

Aperta da oggi la prevendita dei biglietti per accedere allo spettacolo teatrale “Dixmude 100 – sugli oceani del cielo”, il nuovo allestimento diretto da Salvatore Monte in occasione del centenario dalla tragedia del dirigibile Francese “Dixmude”

Lo spettacolo andrà in scena a Sciacca, all’interno del complesso monumentale delle Giummare dal 14 al 17 Dicembre prossimo. Due turni a sera, uno alle 20:00 ed uno alle 21:15. La capienza massima per singolo spettacolo è di 80 spettatori. Per prenotare è possibile contattare telefonicamente o tramite whatsapp il numero 3761611612. La favola musicale che sarà proposta dal 14 al 17 Dicembre prossimo, racconterà, ancora una volta, la tragica avventura del Dirigibile Dixmude, precipitato nelle acque di Sciacca nel dicembre del 1923 e le relative attività messe in campo da Padre Michele Arena che, al tempo, gestiva il complesso monumentale delle “Giummare”.

Uno spettacolo sempre nuovo nella forma scenica, itinerante e coinvolgente. Un gruppo di possibili visitatori guiderà il pubblico all’interno dell’atrio Valverde, sede del noto complesso monumentale e della attigua grotta della Madonna di Lourdes lasciando emergere i fatti storici e le bellezze naturali di luoghi interessati dalla manifestazione. E’ un viaggio all’interno di diversi quadri scenici che racconteranno l’ultimo giorno del dirigibile Dixmude e tutto ciò che accadde durante le ore successive al disastro.

Una rappresentazione arricchita da elementi totalmente innovativi e che vedrà il pubblico partecipe in prima persona durante il racconto dei fatti. In scena un cast composto da diversi attori, danzatori e coristi. Uno staff ricco che supporterà le diverse fasi dello spettacolo che si alterneranno nell’atrio Valverde ed all’interno dello storico complesso delle Giummare e della Chiesa di Maria Santissima di Valverde. Rivedremo il Comandante Du Plessis interpretato da Domenico Vernagallo, l’amato Padre Arena interpretato da Riccardo Plaia, le sorelle del Convento, gli esponenti della marina militare Italiana e Francese ed ovviamente respireremo l’atmosfera di un tempo passato tanto caro alla città di Sciacca. Stiamo lavorando – dichiara Salvatore Monte – per offrire, ancora una volta, al pubblico emozioni e suggestioni uniche.

Il Dixmude è parte integrante della storia della Nostra città – continua Monte – e per questo preciso motivo abbiamo deciso di drammatizzare una vicenda che ha la necessità di essere tramandata ai più piccoli. Sono sicuro – conclude il regista – che questo spettacolo potrà interessare, ancora, concittadini e turisti per la sua narrazione e per il suo allestimento del tutto particolare ed in parte esclusivo. Un lavoro corale che omaggia il centenario ed i fatti storici accadut