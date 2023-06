WSJournal: “Cia sapeva dell’attentato a Nord Stream e avvertì Kiev di non farlo” poi le accuse a Mosca e le finte indagini

Mesi di “finte” indagini e accuse a Mosca di essersi danneggiata da sola, facendo saltare il Nord Stream, adesso il Wall Street Journal svela che la Cia sapeva dell’attentato e avvertì Kiev di non attaccare

La Cia era a conoscenza delle intenzioni di Kiev dell’attento al Nord Stream e aveva messo in guardia il governo ucraino di non attaccare. L’avvertimento era stato recapitato lo scorso giugno dopo che la Cia aveva ricevuto informazioni dall’intelligence olandese su un piano di Kiev per distruggere i gasdotti. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’intelligence olandese aveva detto alla Cia che dei sabotatori ucraini stavano cercando di affittare una barca sulla costa del Mar Baltico e volevano usare subacquei per piantare esplosivo lungo i gasdotti.

Dunque sia gli americani che gli olandesi e forse anche altri Paesi sapevano che gli ucraini stavano preparando l’attentano, conoscendone anche la fasi della preparazione, ma oltre a non averli fermati, dopo l’esplosione hanno accusato Mosca di essersi fatta male da sola ed hanno avviato false ed inutili indagini. Viene spontaneo pensare che per la diga di Kakhovka i retroscena siano simili.