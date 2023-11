Xi Jinping: “Cina non cerca l’egemonia e non vuole guerra con nessuno, né fredda né calda”

Il leader cinese ha aggiunto che Pechino “non imporrà mai la sua volontà agli altri” stati

La Cina non ha alcun desiderio di egemonia e non farà una guerra fredda o calda contro nessuno. E’ la sintesi di quanto detto oggi dal presidente cinese Xi Jinping dopo i colloqui con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a San Francisco. I presidenti cinese e statunitense si sono incontrati oggi nella città del Golden Gate Bridge aprendo il settimo meeting da gennaio 2021, data dell’elezione di Biden; per Xi Jinping quella odierna è inoltre la prima visita negli Stati Uniti da sei anni.

“Qualunque sia lo stadio di sviluppo che possa raggiungere, la Cina non perseguirà mai l’egemonia o l’espansione e non imporrà mai la sua volontà sugli altri”, ha detto Xi Jinping, aggiugendo: “la Cina non cerca sfere di influenza e non combatterà una guerra fredda o una guerra calda con nessuno”.