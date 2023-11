Hamas si rifiuta di negoziare a causa delle azioni di Israele all’ospedale di Al-Shifa: fermi i colloqui mediati dal Qatar

Il leader di Hamas Sinwar ha interrotto bruscamente i colloqui con i mediatori del Qatar ieri e ha dichiarato che non i negoziati non sarebbero continuati finché il personale militare israeliano fosse rimasto ad Al-Shifa

Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, ha sospeso i negoziati con Israele a seguito delle azioni delle Forze di Difesa israeliane (IDF) all’ospedale Al-Shifa nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano Yedioth Ahronoth.

Secondo il quotidiano, Sinwar ha interrotto bruscamente i colloqui con i mediatori del Qatar ieri, dichiarando che non avrebbe continuato i negoziati finché il personale militare israeliano fosse rimasto ad Al-Shifa. L’organizzazione di Hamas non ha ancora rilasciato alcun commento in tal senso.

Il quotidiano ha spiegato che nell’ambito dell’attuale bozza di accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas, i militanti palestinesi avrebbero intensione di rilasciare gli ostaggi in diversi gruppi ed in diversi giorni. Ciò darebbe ad Hamas l’opportunità di rilasciare gli ostaggi in base alla situazione del giorno, mentre il cessate il fuoco sarebbe ancora efficace.

Solo ieri Reuters aveva scritto, citando un funzionario anonimo, che Hamas aveva accettato i termini generali di un accordo con Israele: il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di tre giorni a Gaza. Israele dovrebbe anche rilasciare alcune donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri e aumentare gli aiuti umanitari all’enclave. Tuttavia, la fonte dell’agenzia ha detto che le autorità israeliane non hanno ancora accettato i termini dell’accordo e stanno ancora negoziando i suoi dettagli. Secondo la fonte di Reuters, i mediatori del Qatar hanno cercato di negoziare un accordo tra Hamas e Israele. L’accordo in discussione è stato concordato con gli Stati Uniti, ha riferito la fonte.