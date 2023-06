Xi Jinping riceve Blinken a cui ribadisce la linea rossa su Taiwan e definisce l’incontro positivo per entrambi

Cina e Usa hanno definito positivo per entrambi l’incontro di oggi. Pechino ha ribadito la linea rossa su Taiwan e Washington ha precisato di non sostenere l’indipendenza dell’isola, ricevendo la promessa che la Cina non fornirà armi a Mosca contro l’Ucraina



Il presidente cinese Xi Jinping, nella Grande Sala del Popolo di piazza Tiananmen a Pechino, ha avuto ricevuto il segretario di Stato americano Antony Blinken e la sua delegazione. L’incontro durato circa 30 minuti, è iniziato alle 16.34 ora locale, e si è concluso alle 17.09. Il colloquio è avvenuto in un momento in cui la Cina ha definito i rapporti con gli Stati Uniti “al livello più basso dal 79”.

Xi ha “chiarito le sue posizioni, soprattutto su Taiwan: “le due parti hanno avuto discussioni sincere e approfondite” e “hanno concordato di seguire le intese che io e il presidente Biden avevamo raggiunto a Bali“. In occasione del bilaterale a margine del G20 indonesiano a novembre erano stati tre i punti in particolare fissati dai due leader: la linea rossa su Taiwan, il no a un ritorno alla guerra fredda e all’escalation in Ucraina.

Le parti, secondo Xi, hanno anche compiuto progressi “e raggiunto un accordo su alcune questioni specifiche”. Non specificando però quali siano i temi in questione. Xi ha poi sottolineato quanto la comunità internazionale sia “generalmente preoccupata per lo stato attuale delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Il mondo ha detto il presidente cinese, “non vuole vedere conflitti o scontri tra Cina e Stati Uniti o scegliere da che parte stare tra i due paesi”, aggiungendo che il mondo “si aspetta che i due Paesi coesistano in pace e abbiano relazioni amichevoli e di cooperazione”.