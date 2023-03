Zelensky continua ad invitate Xi Jinping a Kiev, ma il presidente cinese lo ignora

“Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui. Ho avuto contatti con lui prima della guerra. Ma durante tutto quest’anno, più di un anno, non ne ho avuti”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista esclusiva rilasciata ad Associated Press a bordo di un treno che lo trasportava da Sumy a Kiev, ha invitato nuovamente il presidente della Cina, Xi Jinping, a fargli visita in Ucraina.

Ma Xi Jinping, che la scorsa settimana è stato per tre giorni in visita a Mosca, ospite del presidente russo Vladimir Putin con il quale ha firmato anche un documento con il quale le due super potenze rafforzano i loro rapporti in tutti i settori, continua ad ignorare l’invito di Zelensky.