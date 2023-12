Zelensky oggi da Biden per chiedere soldi al Congresso, ma le possibilità di convincere i repubblicani sono pari a zero

È previsto per le 14.15 ora di Washington, le 20.15 in Italia di oggi l’incontro tra il presidente Usa Joe Biden è l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca, poi i due parlaeranno al Congresso statunitense



L’incontro tra Biden e Zelensky di oggi, per l’Ucraina è di fatto l’ultima spiaggia, Zelensky chiederà al Congresso statunitense e alla Casa Bianca consistenti aiuti militari per continuare la guerra contro la Russia, ma le possibilità di successo sono davvero minime. Il Partito repubblicano Usa sulle sue richieste non mostra segnali di disponibilità. Gli Stati Uniti manovratori di questa guerra, in questi i due anni hanno inviato all’Ucraina soldi ed armi in quantità mai vista prima neanche nella guerra del Vietnam, aiuti che hanno permesso a Kiev di resistere all’assalto russo, ma perdendo tutto il sud del paese ormai in mano a Mosca, nonostante anche la coalizione occidentale ha inviato miliardi di dollari in armi e munizioni.

La controffensiva ucraina, nonostante armi occidentali modernissime e truppe addestrate dalla Nato è fallita per stessa ammissione di Zelensky, tutto ciò ha fatto crollare il morale dell’occidente generando una stanchezza palpabile per questa guerra. I repubblicani con le lezioni presidenziali in corso, guardando anche i sondaggi interni, che dicono che gli americani sono stanchi di foraggiare Kiev, rifiutano sempre più apertamente l’ipotesi di finanziare l’Ucraina, affermando che il presidente Joe Biden deve dedicare maggiore attenzione alla sicurezza interna, in particolare al blocco dell’immigrazione illegale oltre il confine tra Stati Uniti e Messico. I repubblicani si chiedono anche se l’Ucraina debba continuare a combattere.

Zelensky oggi forse avrà più chiaro il futuro dell’Ucraina ed anche il suo, dopo l’incontro con Biden alla Casa Bianca, i due alle 16.15 ( le 22.15 in Italia) terranno una conferenza stampa congiunta. Ma subito dopo a Capitol Hill, Zelensky affronterà i senatori repubblicani e democratici e incontrerà il nuovo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, tra i più ostili ad approvare finanziamenti a Kiev.