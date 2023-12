Mosca vara due nuovi sottomarini nucleari, Putin: “Aumentiamo la potenza marittima della Russia”

Putin ieri ha presenziato alla messa in funzione dei nuovi sottomarini nucleari nel cantiere navale di Severodvinsk, promettendo di rafforzare la presenza navale della Russia “nell’Artico, nell’Estremo Oriente, nel Mar Nero, nel Baltico e nel Caspio”

Il Presidente russo Vladimir Putin nella giornata di ieri ha visitato il cantiere navale Sevmash di Severodvinsk, nella regione nord occidentale di Archangelsk, per assistere alla messa in funzione dei nuovi sottomarini nucleari: l’Imperatore Alexander III e il Krasnoyarsk. Dopo tre giorni dall’annuncio della sua ricandidatura alle prossime elezioni presidenziali, che come previsto da tutti i sondaggi lo porteranno alla guida della Russia per altri sei anni, Putin ha voluto mostrare al mondo la potenza nucleare del Paese, sullo sfondo della guerra in Ucraina.

“Queste formidabili portamissili, senza equivalenti nella loro categoria, entrano in servizio nella nostra marina”, ha detto Putin, aggiungendo che “il lavoro volto ad aumentare la potenza marittima della Russia continuerà”. Il Presidente russo ha promesso di rafforzare la presenza navale della Russia “nell’Artico, nell’Estremo Oriente, nel Mar Nero, nel Mar Baltico e nel Mar Caspio”.