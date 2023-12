“Dixmude 100 – sugli oceani del cielo” in scena dal 14 al 17 con la voce fuori campo di Sasà Salvaggio

È di Sasà Salvaggio la voce fuori campo del prologo dello spettacolo “Dixmude – sugli oceani del cielo”, la rievocazione storica diretta da Salvatore Monte che andrà in scena dal 14 al 17 Dicembre all’interno del complesso monumentale delle Giummare

Scritto da Lorenzo Raso, proprio in occasione del centenario, il prologo racconta in sintesi gli accadimenti storici legati alla storia del Dixmude. A Sasá Salvaggio, attore e comico molto legato alla città di Sciacca, è stato affidato il compito di incarnare le parole di Raso. Lo spettacolo “Dixmude 100 – sugli oceani del cielo” sarà proposto dal 14 al 17 dicembre all’interno del complesso monumento delle Giummare con due turni a sera, il primo alle ore 20:00 ed il secondo alle ore 21:30. La prevendita per assistere allo spettacolo è aperta.