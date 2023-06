6 Consigli per far durare più a lungo i fiori recisi

Tutti vogliono che un regalo o un mazzo di fiori duri il più a lungo possibile e che porti gioia agli occhi con la sua vitalità e bellezza

Tuttavia, come tutte le piante vive, anche i fiori recisi hanno bisogno di cure particolari. Se volete che i vostri fiori mantengano la loro vivacità il più a lungo possibile, date un’occhiata ai nostri consigli per la cura dei bouquet. Milano è una grande città quando si tratta di consegna di fiori. Su Flowwow, ad esempio, è facile ordinare una consegna di fiori a Milano a prezzi accessibili.

Tagliate tutto ciò che non serve!

Il primo passo da fare dopo aver ricevuto l’ambito bouquet è rimuovere le foglie e le infiorescenze indesiderate. Le parti della pianta che sono già appassite o che sembrano marce devono essere tagliate prima di mettere i fiori nel vaso. È anche importante rimuovere le foglie che si trovano al di sotto del livello dell’acqua, altrimenti saranno cibo per i batteri, accelerando l’appassimento.

Anche i fiori hanno bisogno di un bagno caldo!

Ricordate come vi sentite vivaci dopo una doccia calda! Anche i fiori amano l’acqua calda e si aprono in tutto il loro splendore molto più rapidamente se li mettete brevemente in un contenitore di acqua calda o leggermente calda. Si noti che questo metodo è adatto solo ai boccioli non aperti o già leggermente appassiti.

Perché i fiori recisi appassiscono? Cattiva igiene!

In molti casi, il motivo è che anche i fiori più longevi non hanno una buona igiene e fanno crescere batteri nocivi. Per mantenere i fiori freschi a lungo, sciacquate bene il vaso prima dell’uso e cambiate l’acqua almeno una volta ogni due giorni. Anche la potatura degli steli aiuta a controllare i batteri.

Cosa non bisogna dimenticare? La regolarità!

La costanza nella cura è una delle regole fondamentali per la cura dei fiori recisi. Cercate di dedicare del tempo alla cura del vostro bouquet ogni due o tre giorni per aiutare le piante a mantenersi fresche.

Tenete d’occhio la temperatura!

Un dettaglio importante che spesso viene trascurato è la temperatura dell’ambiente. I fiori recisi sono piuttosto esigenti in fatto di calore e appassiscono molto più rapidamente vicino a una fonte di riscaldamento o alla luce diretta del sole. La temperatura ideale è leggermente fresca, intorno ai +18 gradi.

Non dimenticate di cambiare l’acqua!

Il nostro consiglio finale è: acqua, acqua e ancora acqua! È dal liquido che i fiori traggono tutte le loro sostanze nutritive; se l’acqua viene cambiata di rado, il bouquet non ha dove trovare l’energia di cui ha bisogno. Per ottenere il massimo effetto, aggiungete all’acqua una miscela di sostanze nutritive.

In quale acqua è meglio tenere i fiori?

I fiori recisi preferiscono l’acqua a temperatura ambiente. È bene lasciare riposare l’acqua per un paio di giorni prima di versarla in un vaso.

Quanto durano i fiori recisi?

Con un po’ di attenzione, il vostro bouquet vi sorprenderà con la sua vitalità per circa 5-7 giorni. Il fiore reciso da record è il crisantemo, che mantiene il suo aspetto sorprendente fino a 3 settimane.

I fiori recisi hanno bisogno di luce?

Sì, i fiori recisi hanno bisogno di luce, ma deve essere diffusa. Non lasciate mai un mazzo di fiori alla luce diretta del sole.