Adrano (CT). Minicar si ribalta e si schianta contro un muro: muore un 15enne, ferita la sorella di 17 anni

Tragico incidente stradale nella notte: un ragazzino di 15 anni è morto e la sorella di 17 è rimasta ferita dopo che la loro microcar si è ribaltata

E’ accaduto sulla Strada Provinciale 122, arteria che conduce al ponte dei Saraceni, in territorio di Adrano nel catanese. Secondo quanto al momento ricostruito, una minicar guidata da una ragazza di 17 anni con accanto il fratello di 15, pare, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, abbia fatto una manovra per evitare un gatto che attraversava la strada, che è stato trovato morto sulla strada, il mezzo a quel punto si è ribaltato ed è finito contro un muro.

Nel violento impatto, il 15enne sarebbe morto sul colpo, mentre la sorella è rimasta ferita. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che nulla hanno potuto fare per il ragazzo ed hanno trasportato la 17enne all’ospedale San Marco di Catania. La giovane non sarebbe in pericolo di vita.

La salma della giovane vittima è stata posta sotto sequestro e trasporta al San Marco di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sigilli al mezzo coinvolto, come da prassi in incidenti mortali. Sul luogo oltre ambulanze del 118, sono intervenuti la polizia di Stato, i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha eseguito i rilievi.