Agrigento. Scontro tra due auto e uno scooter: muore un uomo e quattro i feriti tra cui un bambino

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi: nello scontro tra uno scooter e due auto, un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite

È accaduto in viale Emporium, nei pressi del dal cavalcavia della strada che immette a San Leone, nota località balneare di Agrigento. La vittima è Juan Carlos Nestoa Acosta, di 74 anni, ex pilota di aereo, nato in Argentina ma da tempo residente a Favara, che era alla guida di uno scooter. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto tra il mezzo a due ruote e due auto: una Fiat 500 L e una Fiat 500 X. Nel violento impatto il 74enne sarebbe morto e altre quattro persone, tra cui un bambino sarebbero rimaste ferite,

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno soccorso i quattro feriti , oltre alla polizia municipale per eseguire i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente e i carabinieri che si sono occupati della viabilità.