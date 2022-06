Agrigento. Si ribalta e cade dentro una scarpata: 64enne muore schiacciato dal trattore

Tragico incidente sul lavoro. Un agricoltore è morto schiacciato dal suo trattore: stava lavorando un terreno quando il mezzo si è ribaltato. Inutile l’intervento dell’elisoccorso

È accaduto nella mattinata di oggi nelle campagne di contrada Gibisa, in territorio di Agrigento. La vittima è Rosario Di Nolfo di 64 anni, originario di Favara. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del suo trattore e stava lavorando sul terreno, quando, per cause in fase di accertamento, il pesante mezzo si è ribaltato cadendo dentro la scarpata. Durate il ribaltamento l’agricoltore e finito sotto il trattore che lo ha schiacciato.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Agrigento e gli uomini del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.