Agrigento. Tunisino positivo al Covid annoda le lenzuola e fugge dall’ospedale: è attivamente ricercato

Era arrivato a Lampedusa pochi giorni addietro risultando positivo al covid e per questo ricoverato in ospedale, ma ieri mattina è fuggito ed ora vaga per le strade



Un tunisino di 22 anni positivo al covid, al momento è in fuga e vaga per le strade con il rischio di infettare quanti inconsapevolmente entrassero in contato con lui. Il giovane clandestino, era arrivato come tanti altri pochi giorni addietro a Lampedusa, poi dopo i controlli di routine, era risultato contagiato da virus e siccome non stava bene non essendo asintomatico, è stato ricoverato nel reparto Covid, dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

L’immigrato però nella tarda mattinata di ieri, nel più classico dei modi è fuggito. Essendo al terzo piano, ha annodato alcune lenzuola per farne una sorta di grossa fune e si calato nel cortile dell’ospedale, facendo poi perdere le sue tracce.

Polizia e carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca del fuggitivo iniziando a rastrellare per prima la contrada Consolida e poi tutto il territorio, ma nonostante le frenetiche ricerche del tunisino contagiato non c’è nessuna traccia.