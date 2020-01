Altofonte (PA). Scontro tra 2 auto nelle notte: perde la vita un calciatore 31enne e ferite gravemente due donne

Incidente stradale mortale nella notte nel palermitano: in un scontro tra due auto, un calciatore di 31 anni è deceduto e due donne sono rimaste gravemente ferite

È accaduto intorno all’una sulla provinciale 5, che collega Altofonte a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. La vittima è un giovane di 31 anni, Marco La Barbera, che giocava nella squadra di calcio Asd San Giorgio La Piana 2014.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava su una Fiat Seicento di nuovo tipo, insieme a due donne, una di 28 anni e l’altra di 52, infermiere al Policlinico di Palermo, che avevano appena finito il turno in ospedale e pare stessero rientrando a Piana degli Albanesi, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente, con un’altra vettura. Nell’impatto, tutti e tre gli occupanti della Seicento sono rimasti gravemente feriti.

Le ambulanze del 118 hanno soccorso i tre feriti, trasportandoli all’ospedale Civico di Palermo, dove La Barbera a causa dei gravi traumi riportati, dopo alcune ore di agonia all’alba è deceduto. Le due donne invece sono ricoverate in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Santa Cristina Gela, che hanno avviato le indagini sul sinistro.