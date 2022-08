Ancora in salita prezzo gas: superati i 286 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam

Cresce ancora il prezzo del gas, che supera la soglia dei 286 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. Dopo l’annuncio dello stop alle consegne dalla Russia attraverso il gasdotto Nord Stream 1 per tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre, ufficialmente per ‘manutenzione’, i futures su settembre segnano +16,95% a 286,38 euro. Forte rialzo anche a Londra, dove vengono chieste 5,6 sterline (+21,5%) per una singola unità termica (Mbtu) di gas naturale.

Intanto Eni annuncia un’importante scoperta di gas al largo di Cipro, nel blocco 6 del pozzo Cronos-1. Il blocco è operato da Eni Cyprus con una quota del 50%. TotalEnergies è partner con il restante 50%.