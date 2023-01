Arriva nel Mediterraneo la fregata Gorshkov armata con missili ipersonici Tsirkon, Putin: “non hanno pari al mondo”

Si alza la tensione tra Europa e Russia che nel Mediterraneo schiera i suoi potentissimi missili ipersonici Tsirkon

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente russo Vladimir Putin, dichiarando che le testate “non hanno pari al mondo“. Il capo del Cremlino citato da Interfax, ha spiegato che le testate saranno montate sulla fregata russa Ammiraglio Gorshkov, partita ieri per una missione nell’Atlantico, nell’Oceano Indiano e nel Mediterraneo. “Questa nave è l’esempio di un grande sforzo collettivo – ha dichiarato Putin -, che ha prodotto i risultati previsti. Ottimi risultati: non esiste nulla di simile in alcun Paese al mondo. Sono sicuro che armi così potenti proteggeranno in modo credibile la Russia da qualunque minaccia esterna e aiuteranno a tutelare il nostro interesse nazionale: sono sistemi promettenti e noi continueremo a realizzare armamenti moderni che vigileranno sulla nostra sicurezza nei prossimi decenni”.

🎞️📸 The frigate Admiral Gorshkov of Project 22350 is going on a long voyage to the Atlantic and Indian oceans, as well as to the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/56SnuPn2Ye — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) January 4, 2023

I Tsirkon sono missili ipersonici la cui caratteristica principale è di essere virtualmente non intercettabili e on solo per la velocità (Mach 9, quindi nove volte superiore alla velocità del suono) ma anche per il fenomeno del plasma stealth. Penetrando negli strati bassi dell’atmosfera a velocità elevata, infatti, questi missili creano un flusso di plasma che interagisce con i campi elettromagnetici mascherando il missile dal rilevamento radar.