Atleta 24enne muore stroncato da un malore improvviso durante una gara di trial: inutile l’intervento del medico

Fabio Pedretti, atleta di 24 anni è morto nel giorno del suo compleanno durante una corsa di trail in notturna. La Causa del decesso sarebbe dovuta ad un infarto fulminante

Fabio Pedretti era runner 24enne di Gardone Valtrompia, deceduto il giorno del suo compleanno, mentre partecipava alla settima edizione dell’Uno di Monticelli, gara di trail che, per tradizione, si corre in notturna, in Franciacorta, nel bresciano, il primo sabato di dicembre.

Il giovane, iscritto alla New Athletics Sulzano, era arrivato al km 27.5 illuminato da torce, lanterne e falò tra i sentieri della Franciacorta, quando, mentre era nel gruppo di testa a circa sette chilometri alla fine della gara, si è accasciato al suolo. Il 24enne è stato subito soccorso dai compagni di gara, tra i quali c’era anche un medico, pare cardiologo e dal personale specializzato, ma le manovre di rianimazione, durate a lungo, non sono servite.

Pedretti è stato quindi portato alla vicina Clinica San Rocco di Ome, dove però poco dopo è deceduto. La probabile causa della morte sarebbe un infarto fulminante.