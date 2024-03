Attacco russo su Odessa: 20 morti e 75 feriti. Potrebbe essere la risposta ai missili ucraini lanciati sul territorio russo

La città di Odessa è stata colpita da un pesante attacco missilistico lanciato dall’esercito russo dalla Crimea, il bilancio ancora provvisorio è di almeno 20 morti e 75 feriti

Lo ha riferito il capo militare della regione Oleg Kiper su Telegram affermando che tra i morti ci sarebbero anche un paramedico, un soccorritore e diversi poliziotti arrivati dopo la prima esplosione, rimasti vittime del secondo missile. Diversi feriti sarebbero ancora sotto le macerie, tra questi altri medici e soccorritori. Sui social i residenti hanno riferito di esplosioni e incendi in diverse zone della città sul Mar Nero. Nel bombardamento almeno 10 edifici di Odessa e parte dell’equipaggiamento del servizio di emergenza sono stati distrutti dall’attacco, che ha provocato un incendio.

Il ministro degli Affari interni dell’Ucraina Ihor Klymenko ha commentato il doppio attacco missilistico di oggi a Odessa con al momento a 20 morti e 75 feriti: “Purtroppo, abbiamo anche perdite tra il personale della Polizia di Stato. Combattenti forti e impavidi. Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici dei nostri eroi caduti, l’intera famiglia del ministero degli Affari interni è in lutto con voi”, ha scritto su Telegram.

Nella mattinata dopo che l’Ucraina aveva lanciato diversi attacchi in territorio Russo, Vladimir Putin ha detto che gli attacchi di Kiev non sarebbero rimasti impuniti. Il presidente russo citato dalla Tass, ha aggiunto che l’Ucraina non riuscirà a rovinare le elezioni presidenziali russe.

Secondo Putin, il 95% degli attacchi ucraini sono stati respinti dalle difese aeree russe, in particolare cinque missili Vampire MLRS sono stati abbattuti sulla regione di Belgorod “sventando un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico”, ha reso noto il ministero della Difesa russo secondo quanto riporta Ria novosti L’attacco ad Odessa potrebbe quindi essere la risposta a questi attacchi.