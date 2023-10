Avola (SR). Tragico scontro fra due moto: muore un 20enne  e tre feriti, uno grave

Un terribile scontro tra due moto con quattro ragazzi a bordo nel quale un giovane è morto e gli altri tre sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente

E’ accaduto all’alba di oggi, lunedì 16 ottobre sul lungomare di Avola, in provincia di Siracusa. La vittima è Seby Sorbello di 20 anni. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, quattro giovani in sella a due moto di grossa cilindrata, nello specifico un Africa Twin e una Kawasaki, per cause in corso di accertamento, viaggiavano in direzione via Aldo Moro, quando giunti nei pressi di piazza Robinson, si sono scontrati.

L’impatto è stato violentissimo e gli operatori del 118 arrivati sul posto per il 20enne non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso, mentre un altro giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Gli altri due centauri sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri del nucleo Radiomobile di Noto