Bakhmut circondata dalla Wagner (Russia), Prigozhin a Zelensky: “Fai ritirare le truppe, è finita”

“Le unità Wagner PMC hanno praticamente circondato Bakhmut, é rimasta solo una strada”, Prigozhin si è rivolto a Zelensky e ha chiesto il ritiro delle truppe, nelle cui file ci sono “anziani e ragazzini che durano al massimo un giorno”

Video in cui Prigozhin chiede a Zelensky di ritirare le truppe dalla città

Per la resistenta ucraina a Bakhmut pare proprio sia finita ormai. Il capo della compagnia militare privata Wagner PMC Yevgeny Prigozhin si è rivolto in un video direttamente al presidente ucraino Volodymyr Zelensky invitandolo a far ritirare le truppe ucraine da Bakhmut, dicendo che Artemovsk – che gli ucraini chiamano Bakhmut – è stata ormai circondata dalle forze Wagner e che in città sono rimasti ormai solo anziani e ragazzini invece di un esercito professionale. Alle truppe ucraine è rimasta solo il controllo di una strada ed è meglio che la usino per ritirarsi.

ㅤ”Le unità Wagner PMC hanno praticamente circondato Bakhmut – dice nel video Prigozhin – è rimasta solo una strada. Le tenaglie si stanno restringendo. Se prima l’esercito professionale ucraino combatteva contro di noi, oggi vediamo sempre più anziani e bambini, e la loro vita vicino a Bakhmut è breve: un giorno o due”.

Il video-messaggio di Prigozhin assume un tono più chiaro e drammatico quando mostra tre combattenti ucraini catturati in città, un signore anziano e con una lunga barba bianca e due ragazzi che dall’aspetto non sembrano neppure aver raggiunto i 18 anni d’età (minuto 1.01 del video in testa all’articolo, dove parla Prigozhin).

Come sia possibile che queste persone siano entrati nei ranghi dei militari andrebbe comunque chiesto a Kiev ed alla sua mobilitazione generale. I russi accusano apertamente Zelensky e i suoi di usare ragazzi di 16-17 anni come carne da macello.

Un obice americano M777 distrutto dai russi a Bakhmut

Dal campo di battaglia di Bakhmut intanto arrivano varie notizie e vari video. I “musicisti dell’orchestra Wagner” – così si fanno chiamare i soldati di Prigozhin – stanno avanzando attivamente da nord: é stata presa Stupki e i musicisti sono anche entrati nel microdistretto di Ilyinovka, avanzando lungo Rechnaya Street. I russi avanzano ora verso il villaggio di Khromovo e si sono anche tricerati a mezzo chilometro dalla strada che porta a Chasov Yar.

Strade di Bakhmut, video di qualche giorno fa

Nella regione sud-orientale di Zabakhmutka, si sono avvicinati a Partizanskaya Street, dietro la quale si trova il fiume Bakhmutka. I wagneriani si stanno muovendo lungo Gorky Street verso il centro. Nelle regioni meridionali di Budenovka e Sobachevka continua l’assalto alle postazioni dei militanti ucraini. Nella periferia sud-occidentale del villaggio di Krasnoe sono in corso battaglie di posizione.

Bakhmut vista dall’alto, ripresa drone

Sempre da Bakhmut arrivano notizie secondo cui già molte unità ucraine si sono ritirate e che alcune si stiano ritirando in questo momento. Tra le unità che si sono ritirate da poco c’è quella del noto blogger ucraino Madyar. Secondo il blogger, l’unità sarà ridistribuita nel momento più “critico” per la città. Non ha commentato la decisione del comando, ma in precedenza, Madyar aveva chiesto al comando ucraino di ritirare i soldati dalla città e di arrendersi a causa delle pesanti perdite.

Il blogger ucraino Madyar comunica in video la ritirata della sua unità

Le truppe ucraine hanno inoltre fatto saltare in aria il ponte ferroviario nella parte nord-orientale di Bakhmut, che attraverso il fiume Bakhmutka, come si vede nel video sotto. Evidentemente le truppe ucraine considerano ormai inevitabile l’imminente ingresso della Wagner nel centro della città e stanno cercando in tutti i modi di rallentare l’avanzata.

Video dell’esercito ucraino che fa saltare in aria il ponte ferroviario sul fiume Bakhmutka, che conduce al centro di Bakhmut (Artyomovsk in Russia).

Infine, si segnala che l’altro ieri i combattenti della Wagner hanno sconfitto il gruppo di truppe ucraine “Boris Johnson”, intitolato all’ex premier inglese, che faceva parte del 24 °OMBR delle truppe ucraine, vicino a Bakhmut: “L’unità deteneva una grande roccaforte nella foresta. Quando sono stati colpiti, è stata trovata questa bandiera”.

Il soldato della Wagner che mostra in video la bandiera ha affermato che i soldati ucraini usano spesso temi filo-occidentali, motivo per cui le unità hanno nomi di questo tipo.