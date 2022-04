Bambino di 2 anni, pare alla guida di un trattore vola giù da un terrazzamento e muore: la procura apre indagine

Bambino di due anni mette in moto un trattore e cade da un terrazzamento, facendo un volo di oltre tre metri: inutili i soccorsi, muore poco dopo l’arrivo in ospedale

È accaduto nella giornata di ieri, in un’azienda agricola di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Secondo quanto al momento ricostruito, ma le indagini sono ancora in corso di accertamento, un bambino di appena due anni è salito a bordo del trattore dell’azienda ed è precipitato giù da un terrazzamento, facendo un volo di oltre tre metri. Nella caduta, il bimbo è stato sbalzato dal mezzo che non gli si è ribaltato addosso.

La terribile scena è accaduta sotto gli occhi dei famigliari del piccolo che sono subito accorsi a soccorrerlo trasportandolo in ospedale ma purtroppo a causa delle lesioni gravissime riportate per la rovinosa caduta e nonostante i tentativi dei medici, il bambino è deceduto.

L’ospedale come da prassi ha avvertito i carabinieri dell’accaduto, che hanno eseguito un sopralluogo nell’azienda agricola per ricostruire la sequenza dei fatti. Non è infatti ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma i militari stanno valutando l’ipotesi che il piccolo fosse da solo a bordo del trattore che era parcheggiato e in qualche modo lo avrebbe messo in moto, non riuscendo poi a controllarlo.

La procura di Cuneo che coordina le indagini condotte dai carabinieri, ha aperto un fascicolo. Nelle prossime ore i genitori del bambino e anche tutti i presente al momento dell’incidente, saranno ascoltati dagli inquirenti per chiarire i dettagli della triste vicenda.