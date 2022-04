Borgonovo: “Ucraini vogliono continuare guerra, non è nostro problema, l’Italia non può distruggere la propria economia”

“L’Ucraina non fa parte della Nato e a differenza di quel che si racconta, dalle balle che si raccontano, Putin non è Hitler e non ha intenzione di invadere chissà quali Paesi”

Così Francesco Borgonovo, giornalista de “La Verità”, parlando del conflitto in Ucraina, nel programma “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano andato in onda ieri sera su Retequattro. “Loro vogliono andare avanti ad oltranza? Va bene, ne hanno il diritto. – Ha spiegato Borgonovo – Ma noi abbiamo una responsabilità nei confronti delle nostre popolazioni e delle popolazioni europee”.

Putin ha invaso l’Ucraina e violato il diritto internazionale ma lo ha fatto per dei motivi che riguardano lo scontro della Russia con gli Stati Uniti”.

“Visto che ogni nazione ha il diritto e il dovere di difendere la sua popolazione e i suoi interessi, – ha concluso Borgonovo – i nostri interessi non sono quelli di affamare e distruggere la nostra economia seguendo il disperato tentativo di chi sta a Washington di attaccare Putin”