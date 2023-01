La Germania non ha intenzione di inviare carri armati Leopard 2 per supportare Kiev nella guerra in Ucraina contro la Russia. Lo ha riferito un portavoce del governo tedesco dopo che ieri il ministro dell’Economia Robert Habeck non aveva escluso la possibilità dell’invio dei tank a Zelensky.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/