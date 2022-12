Biden: “negoziati solo se russi si ritirano”. Putin: “l’offensiva continuerà fino al riconoscimento dei territori annessi”

Biden in un messaggio pone le condizioni per trattare la pace in Ucraina. Putin le giudica inaccettabili e risponde ponendo le sue condizioni



Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di non avere intenzione di contattare Putin nell’immediato, ma di essere pronto a parlare con il presidente russo se questi si ritirasse dai territori occupati. Inoltre Biden ha precisato che lo farebbe solo in consultazione con gli alleati della Nato.

Il Cremlino – tramite il portavoce di Putin, Dmitry Peskov – ha respinto le condizioni del presidente Biden per i colloqui sull’Ucraina , aggiungendo che Putin rimane aperto al dialogo con gli Stati Uniti, ma ha assicurato che l’offensiva di Mosca continuerà: “Putin è aperto ai colloqui, ma la posizione del presidente Usa sull’Ucraina lo rende difficile, poiché gli Stati Uniti non riconoscono i nuovi territori in Ucraina che Mosca rivendica come propri”. Infine Peskov- citato da Ria Novosti – ha aggiunto, “Mosca certamente non è pronta ad accettare le condizioni americane. L’operazione militare speciale continua”.