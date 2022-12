Mosca lancia dal Kazakistan un nuovo missile del sistema di difesa: “il test ha avuto successo”

“Le squadre di difesa aerea e missilistica delle Forze aerospaziali russe hanno effettuato con successo un altro test di lancio di un nuovo missile del sistema di difesa aerea da Sary-Shagan”

E’ quanto si legge in un comunicato del ministero della Difesa russo dopo il lancio avvenuto da un poligono di prova in Kazakistan di un nuovo missile del sistema di difesa aerea russo. Il test ha avuto successo: “Le forze hanno portato a termine con successo la loro missione agganciando il bersaglio simulato con la precisione specificata”, ha dichiarato il comandante dell’unità di difesa aerea, il generale maggiore Sergei Grabchuk. Il ministero della Difesa ha anche diffuso un video dal poligono di prova in Kazakistan che mostra le forze russe mentre posizionano un missile in un silo e lo lanciano.