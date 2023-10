Biden vuole inviare 100 miliardi di armi a Ucraina e Israele, Medvedev: è la “Demenza di un vecchio pazzo”

Secondo l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, “La demenza di un vecchio pazzo” è alla base delle parole usate dal presidente Usa Joe Biden sull’invio di armi a Ucraina e Israele per decine di miliardi di dollari

In un commento sul suo canale Telegram Medvedev afferma che è in corso “un accelerato immarcimento del tessuto stesso della società occidentale”. “Per loro investire nella morte di persone non necessarie – aggiunge – è intelligente e positivo. Non ci sono parole qui. Questo va oltre il bene e il male. E questa non è solo la demenza di un vecchio pazzo, ma l’intera filosofia della loro vita statale nel corso dei secoli”.

Quanto al conflitto israelo-palestinese, Medvedev afferma: “Andare oltre le boe di una tendenza ideologica è già direttamente punibile in Occidente. Puoi esprimere le condoglianze agli israeliani, ma non ai palestinesi. Non dovresti dispiacerti per loro. Là sono tutti come terroristi e che muoiano a migliaia. I bambini, le donne, gli anziani sono semplicemente materiali di consumo”. “Il risultato di tali affermazioni – conclude l’ex presidente russo – è ovvio. L’Intifada durerà per sempre”.

Anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass, ha giudicato le parole di Biden su Putin come Hamas ‘inaccettabili’: “Le parole del presidente Usa Joe Biden che ha messo sullo stesso piano le politiche del presidente russo Vladimir Putin e le azioni di Hamas sono “inaccettabili”, ha detto Peskov.