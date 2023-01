Bimba di 3 anni va in ospedale col mal di pancia e muore dopo tre infarti. I genitori; “Non aveva patologie pregresse”

Picco glicemico e tre arresti cardiaci: muore una bimba di tre anni e mezzo. I genitori presentano denuncia ai carabinieri : “Non aveva patologie pregresse, stava benissimo e non sappiamo cosa sia accaduto”



Elena Cella, una bambina di tre anni e mezzo, domenica notte, ha un forte mal di pancia ed inizia a piangere a dirotto, i genitori, Ciro e Mena, preoccupati la portano subito al pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli, dove i sanitari già dalle prime analisi del sangue si accorgono che la piccola ha grave picco glicemico e dispongono l’immediato trasferimento al Vecchio Policlinico. Qui la bimba va in arresto cardiaco e i medici prima la rianimano, poi la stabilizzano ed infine la riportano al Santobono, dove purtroppo la piccola ha altri due infarti, che non le lasciano scampo. I genitori affermano che la loro figlioletta “Non aveva patologie pregresse, stava benissimo e non sappiamo cosa sia accaduto” e assistiti dall’avvocato Enrico Ricciuto, presentano una denuncia ai carabinieri della caserma al rione Vomero. La Procura di Napoli, coordinata dalla pm Mariangela Magariello, ha già avviato un’inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l’autopsia.

Questa la sequenza degli eventi. La notte tra domenica 8 e lunedì 9, la bimba a seguito di un forte mal di pancia arriva al Santobono, da dove subito dopo a causa di un picco glicemico viene trasferita e ricoverata nel reparto di Diabetologia pediatrica del Vecchio Policlinico. Qui lunedì, 9 gennaio le sue condizioni improvvisamente precipitano e la piccola va in arresto cardiaco. I medici riuscono a rianimarla e stabilizzarla e la trasferiscono nuovamente al Santobono, perché in questo ospedale è presente la Rianimazione pediatrica.

All’arrivo la bimba viene intubata, ma qualche ora dopo, accusa un nuovo arresto cardiaco e i medici del reparto di Rianimazione riuscono a salvarla nuovamente. Infine dopo una notte trascorsa senza sussulti, nella mattinata di ieri – 10 gennaio – arriva il terzo infarto che non le lascia scampo e ogni tentativo di rianimarla risulta inutile. La bambina di tre anni e mezzo muore poco prima delle 13. Le cartelle cliniche, nei due ospedali, sono già state sequestrate. E dall’autopsia dovrebbero arrivare elementi decisivi per comprendere le cause del decesso della bambina.