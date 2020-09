Caltanissetta. Crolla un balcone e travolge un’anziana: estratta dalle macerie viva e trasferita all’ospedale S.Elia

Crolla il balcone di una palazzina e travolge un’anziana che estratta fuori dalle macerie è rimasta ferita ma viva

È accaduto questa mattina in una palazzina di via Pitrè a Caltanissetta. Uno dei balconi di un immobile, situato al terzo piano, per cause che saranno appurate dai tecnici è crollato. Tutto intorno si è udito un forte boato e le macerie cadendo hanno travolto una donna di 78 anni che si trovava al piano di sotto dello stabile, per l’esattezza il secondo.

Immediati si sono attivati i soccorsi e i vigili del fuoco arrivati sul posto hanno tirato fuori dalle macerie l’anziana ancora viva, ma ferita – pare che abbia riportato una frattura ad una gamba – e che è stata presa in consegna da un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata all’ospedale Sant’Elia della città.

Secondo quanto riferito da un residente del condominio, l’immobile circa cinque anni fa era stato ristrutturato. Sull’accaduto indaga la polizia.