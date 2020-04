Caltanissetta. Grigliata 25 aprile causa lite tra 10 condomini: 30enne aggredisce Polizia arrivata per sedare

I poliziotti della Sezione Volanti di Caltanissetta hanno denunciato alla Procura della Repubblica una trentenne con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

È accaduto sabato scorso in una palazzina di Caltanissetta. Gli agenti di una volante a seguito di una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, sono intervenuti in un abitazione del centro storico, dove era stata segnalata una lite in corso tra condomini.

I poliziotti hanno accertato che due gruppi di persone stavano litigando a causa della cenere di un barbecue, che era stata accesa in un balcone, che era caduta in quello dell’abitazione sottostante. I due gruppi familiari dopo le reciproche invettive sono venuti alle mani, tanto che una donna, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso.

Mentre gli agenti tentavano di riportare alla calma i litiganti, una trentenne si è scagliata contro di essi insultandoli ripetutamente. La donna è stata quindi bloccata, identificata e denunciata all’A.G.

Tutte e dieci le persone che hanno partecipato alla lite, appartenenti a due distinti gruppi familiari, sono stati sanzionati per violazione delle misure di contenimento del Covid-19. I poliziotti hanno anche accertato che si trattava di parenti che si erano recati a casa dei propri congiunti per festeggiare il 25 aprile, violando così le norme concernenti le misure di contenimento.