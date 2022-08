Cammarata. Perde il controllo del camion e tenta di salvarsi gettandosi, ma batte la testa sull’asfalto e muore

L’autista 60enne di camion di cui non ha più il controllo, tenta di mettersi in salvo e si getta, ma sbatte la testa sull’asfalto e muore sul colpo

È accaduto questa mattina sulla strada provinciale che collega Cammarata con Santo Stefano Quisquina, nei pressi dell’Eremo di Santa Rosalia, nell’agrigentino. La vittima è Corrado Lipani 60enne di Mazzarino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un camion, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del pesante mezzo che è uscito fuori strada per poi precipitare nella scarpata sottostante.

Il 60enne accortosi che non controllava più il camion, nel tentativo di non restare intrappolato nelle lamiere, ha aperto lo sportello e si lanciato finendo rovinosamente sull’asfalto. Nell’impatto però, Corrado Lipani, avrebbe battuto la testa ed è morto sul colpo.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo. Per rimuovere il camion dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento è stata inviata una squadra con l’autogrù. I rilievi per stabilire causa e dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi, sono stati eseguiti dai carabinieri.