Campobello di Licata. Auto tampona trattore: muore un 59enne, ferito gravemente un 66enne

Un tragico tamponamento si è verificato all’alba di oggi domenica 22 ottobre: nell’impatto un uomo di 59 anni p deceduto sul colpo

È accaduto intorno alle 6,45 di oggi all’altezza del chilometro 13+600, della strada statale 123, in territorio di Campobello di Licata, nell’agrigentino. La vittima è Calogero Ciotta di 59 anni di Campobello di Licata. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di un trattore che trainava un carrello, quando, per cause in corso di accertamento una Fiat Punto che procedeva nello stesso senso di marcia lo ha tamponato. Nel violentissimo urto Calogero Ciotta è stato sbalzato dal mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto ed è morto sul colpo, mentre il conducente dell’auto, G. M. di 66 anni, anche lui di Campobello di Licata, è rimasto gravemente ferito.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, sono arrivate le autoambulanze del 118 e i sanitari che nulla hanno potuto fare per Ciotta, se non costatarne il decesso, hanno richiesto per il 66enne, rimasto gravemente ferito, l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato, nei pressi del secondo bivio per Campobello di Licata, ed ha trasportato il ferito al “Sant’Elia” di Caltanissetta. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale mortale, sono stati eseguiti dai carabinieri.