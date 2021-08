Canicattini Bagni (SR). Premio “Teatro Ulisse 2021”, Salvatore Monte in giuria: “Ringrazio tutti di vero cuore”

Si è conclusa ieri sera la nuova edizione del premio per il Teatro Ulisse 2021, promosso dalla Federazione Italiana Teatro Amatoriale della regione Siciliana

La cerimonia di chiusura si è svolta presso il comune di Canicattini Bagni. Componente della giuria l’attore e regista saccense Salvatore Monte che ha valutato, insieme all’attrice Nunziata Blancato ed al regista ed organizzatore teatrale Maurizio Nicastro, il migliore spettacolo, la migliore regia, i migliori attori protagonisti e non protagonisti e le migliori attrici protagoniste e non protagoniste.

“Ringrazio di vero cuore – dichiara Salvatore Monte – il presidente nazionale della FITA Carmelo Pace, la Presidente regionale Antonella Messina ed il vice Presidente regionale Michele Cirafisi per avermi voluto componente della giuria. Dopo un periodo particolarmente complicato, l’azione programmatica della FITA rappresenta un importante stimolo per tutte quelle compagnie che, dopo un anno e mezzo di stop forzato, sono tornate a calcare i palcoscenici della regione Siciliana. L’attivismo della FITA Sicilia sia da stimolo per riprogrammare e rinvigorire un settore nevralgico per lo sviluppo della cultura della nostra isola”. Il premio Ulisse per il teatro è stato conferito alla compagnia del teatro stabile di Mascalucia che ha portato in scena il noto spettacolo dal titolo” Cirano de Bergerac”.