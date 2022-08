Caos Migranti a Lampedusa e non solo, Meloni: “Serve blocco navale subito”

“Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia”. Lo scrive su Instagram la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

Le dichiarazioni della Meloni arrivano dopo la notizia dei 46 sbarchi a Lampedusa in appena 24 ore, per un totale di oltre mille migranti clandestini arrivati sull’isola. Oltre 200 di questi sono arrivati con 11 diversi barconi in meno di un’ora.