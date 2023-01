Capo di Stato Maggiore russo Gerasimov nominato comandante del gruppo di forze russe in Ucraina

Il Ministero della Difesa russo ha spiegato che le nuove nomine nell’operazione militare speciale in Ucraina sono legate alla “più ampia portata dei compiti e alla necessità di un più stretto coordinamento tra tutti i rami e servizi militari”, in poche parole, Mosca aumenta la struttura militare, probabilmente in previsione di un maggior impegno nel conflitto o dell’ingradimento dello stesso

La Tass ha riferito che il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha indicato nuove nomine nel comando di quella che in Russia è chiamata “Operazione militare speciale in Ucraina”, in particolare, appuntando il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov a capo del raggruppamento congiunto delle forze russe impegnate in Ucraina.

“Il capo di stato maggiore generale dell’esercito Valery Gerasimov è stato nominato comandante del gruppo integrato di forze. I suoi vice sono: comandante in capo delle forze aerospaziali generale dell’esercito Sergey Surovikin, comandante in capo e generale dell’esercito delle forze di terra Oleg Salyukov e anche il vice capo di stato maggiore, colonnello generale delle forze armate russe Alexey Kim”, ha comunicato il ministero.

Le nuove nomine, hanno spiegato dal ministero russo, sono legate alla più ampia portata dei compiti e alla necessità di un più stretto coordinamento tra tutti i rami e servizi militari: “L’aumento del livello di comando militare nell’operazione militare speciale è legato alla più ampia portata delle missioni affrontate nel suo corso e alla necessità di organizzare un più stretto coordinamento tra rami militari e servizi delle forze armate e anche alla maggiore qualità di tutti i tipi di logistica supporto ed efficienza nel comando e controllo dei gruppi di forze”.

Quanto fatto, potrebbe dunque suggerire la decisone del Cremlino di investire più forze ed energie nel conflitto ucraino, forse in previsione addirittura di un ampliamento dello stesso conflitto. Nell’ottobre dello scorso anno, il Ministro russo Shoigu aveva nominato il generale “Armageddon” Surovikin comandante del gruppo di forze integrato della Russia nell’operazione militare speciale in Ucraina, adesso Surovikin è passato al ruolo di vice sotto il Capo di Stato Maggiore russo, restando anche comandante in capo delle forze aerospaziali russe; ruolo che ricopre dal 2017.