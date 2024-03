Carciofi ripieni con mollica e formaggio – Ricetta semplice e veloce

Il carciofo è un alimento gustoso e salutare molto apprezzato che fino a qualche anno fa era considerato piatto povero, ma oggi è entrato a pieno titolo nel menù dei migliori chef

Possono essere utilizzati per la preparazione di moltissime pietanze, la nostra chef “Zia Pina” vi propone una ricetta semplice da realizzare: i carciofi ripieni. Vediamo dunque come portare in tavola un piatto gustoso, sano e dal costo irrilevante.

La preparazione è semplice e non presenta grandi difficoltà.

Ingredienti per 4 persone

8 carciofi di medie dimensioni

400 gr di mollica di pane del giorno prima (non usare assolutamente pangrattato secco)

150 gr di parmigiano grattugiato

2 spicchi di aglio

alcune foglie di mentuccia fresca tritata

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.

PREPARAZIONE Pulite bene i carciofi, togliere le prime foglie esterne e tagliare l’apice, quindi aprirli al centro quanto basta per inserire il ripieno; ora prepariamo il condimento per il ripieno: sbriciolare la mollica con le mani accuratamente (deve essere di grana fine), quindi aggiungere il parmigiano grattugiato; puliamo gli spicchi di aglio, e togliamo la parte interna (l’anima verde, che è la causa del cattivo odore), quindi tagliateli a pezzettini piccolissimi e miscelateli alla mollica di pane con il parmigiano; trituriamo la mentuccia ed aggiungiamone al composto il necessario (valutate da soli quanto); aggiustiamo di sale e pepe e misceliamo il tutto con l’olio di oliva, in modo che il ripieno risulti omogeneo ed impastato finalmente siamo pronti a riempire il centro dei carciofi con il preparato, quindi posizioniamo i carciofi ripieni in una pentola alta, aggiungiamo un po d’acqua per la cottura, sale q.b. ed un filo d’olio; lasciamo cuocere per circa 15/20 minuti (dipende dalla durezza del carciofo) con la pentola chiusa con il coperchio… finito! Come al solito… Buon appetito!