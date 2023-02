Carnevale. A Bolzano si ribalta un carro e in 16 restano feriti: sia da monito per il Carnevale di Sciacca

Anche a Maiori un carro si ribalta, per fortuna senza gravi conseguenze. Il Carnevale di Sciacca nel recente passato ha già subito momenti tragici, la gestione della sicurezza e delle responsabilità deve essere una priorità

Torna sotto i riflettori della stampa nazionale la sicurezza durante i Carnevali d’Italia. È stato un fine settimana particolarmente rovente per alcuni carnevali.

Il Carnevale di Bolzano e il carnevale di Maiori hanno registrato due gravi incidenti che portano nuovamente la tematica legata alla sicurezza al centro del dibattito tra operatori del carnevali ed istituzioni. A Maiori, durante una manovra, si è ribaltato un carro allegorico; l’incidente non ha causato feriti ma la sfilata è stata sospesa. A Bolzano sono almeno 16 le persone ferite, una in gravi condizioni, a seguito del rovesciamento di un carro allegorico durante la sfilata per il carnevale a Montagna, in provincia di Bolzano.

L’incidente si è verificato quando il corteo stava ormai volgendo al termine. Sul posto è stata imponente la macchina dei soccorsi: una decina di ambulanze, l’elisoccorso Pelikan 1 e diverse squadre di vigili del fuoco volontari oltre ai carabinieri. L’incidente, che poteva avere conseguenze ben più pesanti, si è concluso con sei persone trasportate in ospedale (4 codici verdi e 2 gialli), tutti gli altri i feriti sono stati medicati sul posto. I feriti hanno tra i 12 e i 42 anni. L’allarme è scattato alle 19.

Risulta ormai quindi evidente e necessario trattare il tema della sicurezza come prioritario in vista dell’organizzazione del carnevale saccense di Maggio.

L’individuazione chiara delle responsabilità e la corretta gestione della sicurezza sono argomenti che dovrebbero vedere un’attenzione primaria, soprattutto in considerazione dei tristi accadimenti che hanno caratterizzato l’edizione 2020 del Carnevale.