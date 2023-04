Carnevale di Sciacca 2023: “Meridiana al lavoro, tra qualche giorno verrà pubblicato il programma”

Fervono i preparativi per l’organizzazione dello Storico Carnevale di Sciacca, la manifestazione più importante della città delle Terme e tra le più famose e seguite della Sicilia

Grandi manovre per il Carnevale di Sciacca 2023. Quest’anno come noto, la kermesse si svolgerà negli ultimi due week end del mese di maggio. Il primo appuntamento è in programma sabato 20 e domenica 21, mentre il secondo si terrà sabato 27 e domenica 28.

Un lungo periodo di festa con musiche, colori e balli, e con gli stupendi carri allegorici che sfileranno per le vie del centro cittadino in un clima di grande allegria. La scelta di spostare la data della manifestazione a fine maggio è stata voluta dall’amministrazione Termine che, con questa innovazione punta a spostare tutta l’attenzione turistica siciliana su Sciacca in un periodo in cui tradizionalmente non vi sono altre manifestazione di grande richiamo.

E per consentire la massima riuscita all’evento, Silvio Alessi, patron della Meridiana Eventi e Comunicazioni, azienda che si è aggiudicata l’organizzazione del Carnevale 2023, ha già attivato la sua squadra di professionisti di comprovata esperienza per predisporre in tempo tutte le molteplici azioni che sono necessarie.

In questi giorni lui stesso ha partecipato a sopralluoghi e incontri con amministratori, tecnici e professionisti dello spettacolo e dell’informazione per stabilire cosa dovesse essere fatto e da chi. In tal senso ieri al Comune ha incontrato il sindaco Fabio Termine per concordare alcuni importanti passaggi, come il piano sicurezza, che dovrà essere pronto entro giorno 20. Diversi aspetti positivi sono già emersi facendo intravedere un futuro roseo per la festa, Sciacca e i suoi abitanti.

Ancora qualche giorno di attesa e presto il sindaco Fabio Termine e il patron Silvio Alessi renderanno pubblici tutti i particolari e il programma dello Storico Carnevale di Sciacca 2023.