Carnevale di Sciacca. Il sindaco firma 4 ordinanze per regolamentare sicurezza traffico e altro: tutti i dettagli

Solo per i quattro giorni di svolgimento del Carnevale di Sciacca 2023, il Sindaco a emanato tre ordinanze per regolamentarne la sicurezza

Divieto di vendita di oggetti e materiali pericolosi, che possono arrecare disturbo e molestia alle persone, danni a beni pubblici e pericolo per i carri allegorici in occasione delle giornate del Carnevale di Sciacca 2023.

Il provvedimento, predisposto dalla Polizia Municipale, ordina:

1) l’istituzione per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di vendita di martelletti, clave, bombolette spray, stelle filanti ed oggetti similari, che possono arrecare danno e/o disturbo e/o molestia alle persone durante il periodo di svolgimento del Carnevale 2023, oltreché pericolo in senso lato per la pubblica incolumità;

2) L’istituzione per le attività commerciali di qualsivoglia genere di merceologia proposta in vendita il divieto di transito e/o di sosta delle strutture di vendita utilizzate, sia di tipo fisso (bancarelle, palchetti, ecc.) che amovibili (carrelli con ruote e similari) in tutto il circuito di sfilata dei carri allegorici e nelle aree ad esso adiacenti, ad eccezione delle strutture di vendita appositamente autorizzate e che trovano posizionamento nelle aree all’uopo individuate dal Comune di Sciacca;

3) L’istituzione del divieto per tutte le persone che si trovano sulle vie pubbliche di svolgimento della manifestazione e delle sue adiacenze, di portare al seguito e di utilizzare martelletti, clave, bombolette spray, stelle filanti ed oggetti similari che sia atti anche solo potenzialmente a disturbare e/o offendere;

4) L’istituzione del divieto di vendita ed utilizzo di petardi, mortaretti e giochi pirotecnici similari che possano costituire pericolo per l’incolumità pubblica, oltre che disturbo agli animali d’affezione, così come l’eventuale utilizzo di spray al peperoncino e/o contenenti sostanze urticanti.

Ordinanza di divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche

Il provvedimento, su proposta della Polizia Municipale, rientra tra le misure di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica, di sicurezza, ordine pubblico e decoro urbano.

Nei giorni del Carnevale è disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine in tutto il territorio comunale, nell’arco temporale:

– Sabato 20 maggio dalle ore 14 sino alla mezzanotte;

– Domenica 21 maggio dalle ore 00,01 sino alle ore 8 del giorno 22 maggio;

– Sabato 27 maggio dalle ore 14 sino alla mezzanotte;

– Domenica 28 maggio dalle ore 00,01 sino alle ore 8 del giorno 29 maggio.

Le attività interessate sono:

1) Esercizi di vicinato, grande distribuzione (supermercati e centri commerciali), vendita al dettaglio e distributori automatici;

2) Attività autorizzate al commercio fisso e ambulante su aree pubbliche e private;

3) Ristoranti, bar, pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande.

I titolari e gestori di esercizi commerciali (ristoranti, bar, pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande) muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l’obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande in lattine o contenitori di vetro. È consentita la somministrazione e consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l’esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del TULPS, si applicano i divieti di cui all’articolo 14-bis, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24).

Ordinanza per piccoli intrattenimenti musicali

Il sindaco Fabio Termine ha firmato un’ordinanza per consentire lo svolgimento nei pubblici esercizi di piccoli intrattenimenti musicali fino alle ore 3,30, del giorno successivo, nelle date in cui è stato programmato il Carnevale di Sciacca 2023, ovvero 20 e 21, 27 e 28 maggio.

Il provvedimento modifica l’ordinanza 112 del 2008 di “Disciplina sulle attività rumorose nei cantieri, artigianali e nei pubblici esercizi per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali”. L’ordinanza è limitata al solo periodo carnascialesco per lo svolgimento di eventuali piccoli intrattenimenti musicali e serate danzanti giustamente autorizzate nel territorio comunale.

L’ordinanza del 2012 prevede, infatti, “che tutte le manifestazioni temporanee rumorose in luogo pubblico o aperto al pubblico, inserite nella tabella A, possono svolgersi fino alle ore 2,00”.

Considerata la particolarità delle giornate, e la possibilità di poter intervenire con una deroga, il sindaco Fabio Termine ha ritenuto opportuno e utile emettere un proprio provvedimento per prolungare il limite per lo svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali, dalle ore 2 alle ore 3,30.

Provvedimento di disciplina della viabilità con le zone di sicurezza e di protezione civile nell’area del Carnevale di Sciacca 2023.

La Polizia Municipale ha elaborato ed emesso un’ordinanza di disciplina della circolazione stradale che prevede una serie di misure per le giornate di sabato 20 e domenica 21 e sabato 27 e domenica 28 maggio 2023, giorni in cui è stato programmato l’evento con le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi coreografici e gli spettacoli sul palco in Via Allende.

L’ordinanza prevede tra l’altro l’istituzione di divieti di transito e di sosta in alcune vie nell’area del Carnevale, dei presidi medici, antincendio, di soccorso e protezione civile; l’individuazione dei parcheggi per autobus, autovetture, caravan e degli stalli di sosta per persone diversamente abili.