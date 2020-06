Catania. Si schianta con la moto sul guardrail: muore un motociclista di 39 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, un uomo di 39 anni è morto

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri lungo il viale Mediterraneo, nei pressi della galleria Canalicchio, a Catania. La vittima è Lino La Ferrera Catanese di 39 anni. Secondo quanto al momento ricostruito, ma la dinamica del sinistro è in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi sul guard rail, nel violento impatto il 39enne è stato disarcionato e il suo corpo è stato ritrovato molti metri più in avanti della moto.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno bloccato la strada e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per l’uomo. La carreggiata è stata ristretta per alcune ore con una circolazione limitata per consentire i rilievi.