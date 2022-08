Cateno De Luca a Ribera: “La stampa deve essere terza”. E sul caos migranti: “Bisogna parlare a Bruxelles”

Il candidato alla Presidenza della Regione non ha risparmiato nulla ai suoi avversari politici, tacciando parte della stampa come di essere di parte e non terza rispetto alle dinamiche politiche

Tour agrigentino ieri per il candidato alla Presidenza della Regione, Cateno De Luca, dopo le dure polemiche registrate ieri con il Giornale di Sicilia circa la notizia, poi smentita dallo stesso De Luca, che alcune delle sue liste non avessero passato il vaglio del Tribunale di Palermo.

Una polemica durissima e che nello stile del candidato a Sindaco di Sicilia non ha propriamente mantenuto un “aplomb inglese”, con tanto di piccolo “De Luca – show” a suon di battute divertenti, ma durissime sulla stampa e la politica siciliana, durante il suo intervento a Ribera per la presentazione del candidato all’Ars Ciro Miceli.

Ai nostri microfoni De Luca ha anche preso posizione sul recente caos migranti dei 46 sbarchi in 24 ore a Lampedusa, dicendosi contro azioni che possano mettere ancora più in difficoltà o in pericolo i migranti, ma a favore di una seria discussione a livello istituzionale con Bruxelles, che dovrebbe avere un ruolo ben più importante nella gestione della crisi migratoria che riguarda tutta l’Europa.